欧元债市：意大利公债收益率持平，今日稍后该国将标售公债

* 多数欧元区公债收益率涨0-3个基点

* 意大利议会料将在周末前被解散

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦12月28日 - 意大利10年期公债收益率周四在今年最后一次公债标售前大致持平，此次标债料将测试投资者对意大利公债的胃口，明年初该国将举行大选。

意大利财政部计划周四标售50-70亿欧元的四种期限债券。

外界普遍认为意大利总统马塔雷拉将在本周末前解散议会，很可能在周四稍后，为明年3月初的大选铺平道路。

意大利执政党民主党的民调支持度持续下滑，周六的一项新民调显示，民主党支持度落后反建制的五星运动超过六个百分点。

意大利公债之前因欧洲央行延长购债计划而受惠，现在市场认为意大利公债愈来愈容易受到政治风险影响。

“选前可能形成的三大政治区块之中，任何一个看起来都不太可能有能力拿下组阁执政所需的绝对多数，”巴克莱分析师本月稍早向客户表示。

根据Tradeweb数据，10年期意大利公债收益率升至1.92%，之后回落至1.91%附近。

意大利与德国公债收益率之差略微缩至150个基点左右。

德国公债收益率曲线为九天来最平，跟随美债市场走势。两年期与10年期美债收益率之差为12月初以来最窄。

德国10年期公债收益率周四上涨逾2个基点，至0.405%。

其他欧元区公债收益率多数上涨0-3个基点。(完) (编译 于春红/蔡美珍；审校 张荻/孙茉莉)