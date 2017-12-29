欧元债市：意大利公债收益率触及两个月新高，因大选确定在3月4日举行

* 意大利公债收益率上涨，此前该国议会被解散

* 分析师警告称，随着大选日临近，波动性可能进一步上升

* 德国公债收益率升至两个月高位，此前发布通胀数据

路透伦敦12月29日 - 意大利公债收益率周五涨至两个月新高，意大利总统周四解散国会，决定3月4日举行大选。

意大利大选料将产生悬峙国会，使得该国政局不稳定，其金融市场可能动荡。

“尽管出现反欧盟政府的风险不如12个月之前那么大，但随着大选日临近，利差仍可能进一步扩大，”荷兰安智银行(ING)分析师Martin van Vliet说道。

“也别忘了，意大利长期展望仍充满挑战，面临高负债及结构性低成长。投资人要问的是，下次景气转跌时会发生什么事，”他称。

意大利10年期公债收益率盘中升至2%，为10月底来首次，上涨6个基点，尾盘报1.99%。

意大利和德国10年期公债利差也走宽至10月底以来最阔水平153个基点。

荷兰安智银行的Van Vliet称，该行预期，意大利和德国公债利差在大选前很可能走宽至175-200个基点。

德国10年期公债收益率周五触及两个月高点0.445%，此前数据显示德国2017年通胀触及五年高位。

周五公布的初估数据显示，德国12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.6%，为欧洲央行内部出现更多分歧埋下种子。目前，已有部分央行决策者希望停止向区内经济注资。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)