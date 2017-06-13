欧元债市：意大利公债收益率触及数月低位，因选举忧虑减退

* 意大利和德债公债利差触及三周最低水准

* 美国和德国公债利差接近一个月高位，因美联储升息临近

路透伦敦6月13日 - 意大利公债周二继续有买需，因该国提早大选的可能性下降，且反欧盟的意大利政党五星运动在地区选举中遭遇挫败。

意大利公债收益率降至数月低位，和可比德债利差降至近三周最低水准，今日意大利标售了55亿欧元公债。

意大利政治风险看似减弱，此前前意大利总理伦齐排除了今年稍后提早大选的可能性。此外，周一公布的结果显示，五星运动在地方选举中遇挫。

“总的来说，消息有利欧洲风险人气，意大利选举的尾部风险正被延后六个月或以上，所以看到可能是六至九个月的套利交易，”瑞穗策略师Antoine Bouvet说。

“所以投资者愿意承受利差风险，即是，卖出德债，买入意大利公债。”

意大利和德国公债利差周二降至近三周最低的171个基点，远低于上周所及的201个基点。

意大利10年期公债收益率跌逾3个基点，至1月底来最低的约1.97%。

这扶助拉低其他南欧公债收益率。葡萄牙10年期公债收益率降至九个月新低2.93%，西班牙公债收益率也下跌。

德国10年期公债收益率上升仅1个基点，报0.27%。

德国和美国10年期公债利差接近一个月高位195个基点，因周二美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始为期两天政策会议。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)