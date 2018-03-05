欧元债市：意大利公债收益率跳涨，因怀疑欧盟党派支持率飙升

路透伦敦3月5日 - 投资人周一抛售意大利公债，买入德债等评级较高公债。在周末的选举中，意大利五星运动党等反建制的党派支持率飙升。

周日的选举产生一个悬峙议会，选民摒弃传统党派，纷纷支持反建制和极右团体，使意大利面临持续的政治不稳定。

分析师们称，对欧盟持怀疑态度的党派支持率飙升，对于政府稳定以及欧洲一体化可能是一次挫败。

“意大利要组建一个稳定的执政联盟可能会比预期中的困难，相应而来的不确定性并不受市场欢迎，”德国商业银行策略师Michael Leister表示。

意大利10年期政府公债收益率开盘跳升10个基点至2.14%，随后推升西班牙及葡萄牙等欧洲低评级债券收益率。

在此同时，德国10年期公债收益率跌至一个月低点0.60%，因投资人寻求避险。

欧元下跌0.3%至日低1.2280美元，因意大利选举结果不确定性导致稍早因德国组建联合政府有所进展而起的涨幅消退。

德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执政联盟，德国政局在历经数月的不确定后，建立新政府的障碍终于得以扫除。

“不过意大利选举结果可能会导致这部分的动能停滞，因尽管欧洲传统上是由德法轴心所带动，但意大利仍具有相当重要性，”CME Group资深分析师Erik Norland表示。

“若意大利不倾向加强整合、反对移民并在财政上采取和德国采取不同立场，这将在未来数日及数周限制欧元上档。”(完) (编译 李春喜/张明钧;审校 王洋/刘秀红)