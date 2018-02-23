欧元债市：意大利公债料录得年内最差周度表现，因大选临近

路透伦敦2月23日 - 意大利10年期公债收益率周五料录得年内迄今最大周线涨幅，反映出市场对即将到来的大选可能产生悬浮议会的结果愈发感到不安。

意大利将于3月4日举行大选，在此之前该国债市表现强韧，归功于欧元区经济走强，近期的评级上调，欧元区解体风险降温，以及民粹党派的反欧元论调趋于缓和。

但如今距离大选不到一周时间，一些不安情绪在市场蔓延，导致意大利公债表现逊色，而避险的德债上涨。

最新的民调显示会出现悬峙国会，亦即没有一个政党或执政联盟取得绝对多数来组建政府，分析师预期短期震荡可能会打压股债市。

意大利10年期公债收益率上涨1个基点至2.09%。本周已上涨约10个基点，根据Tradeweb数据，料创去年12月底以来最大单周升幅。

这使得意大利公债收益率和指标德债收益率的利差来到约140个基点，为1月底以来最阔。但这仍与2月初的逾一年来最窄水准--约126个基点相去不远。

多数欧元区债券收益率在盘初下跌，10年期德债收益率触及两周半低位0.68%。

分析师表示，鉴于将举行选举，意大利周五发行通胀挂勾债券及短期债券，可能会比平常更引人关注。(完) (编译 艾茂林/戴素萍 审校 孙茉莉/蔡美珍)