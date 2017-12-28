欧元债市：意大利年内最后一次公债标售，投资者需求强劲

* 意大利进行五年期和10年期公债标售，需求规模超过90亿欧元

* 意大利国会预期在本周末前解散

* 多数欧元区公债收益率日内上涨2-3个基点

路透伦敦12月28日 - 投资者积极参与意大利周四进行公债标售，需求再次增强，因担忧该国即将进行大选引发其公债近期被抛售，导致收益率上升。

今日多数欧元区公债收益率上涨，意大利财政部标售了49亿欧元五年期和10年期公债，需求规模超过90亿欧元。

“我认为标售结果颇佳，尤其目前是节日期间，”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Sebastian Fellechner说。

“我认为昨日收益率差有所走宽，令意大利公债更具吸引力，这可能是投资者把握机会的原因，”他说。

在大约标售进行时，意大利10年期公债收益率下滑，但今日势将上涨4个基点，至1.95%，受政治消息影响。

一意大利政府消息人士向路透表示，意大利总理真蒂洛尼和总统马塔雷拉会面，这是解散国会，提前进行大选的第一个正式步骤。

不过，意大利公债收益率的走势仍与其他欧债收益率一致。多数欧元区公债收益率日内上涨4-5个基点，欧洲央行将在新的一年将月度购债规模减半。

意大利与德国公债收益率之差一度缩减2.5个基点，至略低于151个基点左右。

德国10年期公债收益率上涨5个基点，至0.43%，略低于上周触及的五周高位。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)