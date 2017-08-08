欧元债市：意大利/德国公债利差接近年内低位，受益于欧洲央行买债数据

路透伦敦8月8日 - 意大利公债与德债的收益率利差周二接近2017年低位，此前有证据显示欧洲央行(ECB)超比例买入意大利公债。

周一发布的数据显示，欧洲央行7月买入的意大利公债远高于原有设定，藉以弥补欧元区内符合条件公债的供应减少。

欧洲央行和意大利央行共计买进价值96亿欧元的意大利公债，比购债计划所指定的份额超出近15亿欧元。按照意大利公债在每月购债操作中所应占的比例，这是最大的一次偏离。

对法国和西班牙债券的购买规模也超过了两国在欧洲央行所占份额。

欧洲央行对意大利和西班牙债券的超买帮助压低了二线欧洲国家债券收益率，与此同时随着经济增速走强，有关该央行未来几个月将缩减购买计划规模的揣测也与日俱增。

“欧洲央行资本目标及其买超意大利债券持续背离。相对来说这支撑意大利债券，”ING资深利率策略师Martin van Vliet说。

周二意大利10年期公债收益率几乎未见变动，报在1.98%附近，其与10年期德国公债收益率之差为约153个基点。这距离上周触及的年内低点约152个基点近在咫尺。

单是过去一个月，这一利差就缩窄了约25个基点，反映出对意大利债券的强劲需求。

分析师表示，近期这一利差的缩窄也反映出套利交易的盛行。

德国10年期公债收益率持稳于0.46%，距离上周所及一个月低点不远。(完) (编译 高琦/王洋; 审校 蔡美珍/刘秀红)