欧元债市：意大利/西班牙10年期公债利差接近债务危机以来最宽水准

路透伦敦6月7日 - 意大利与西班牙10年期公债收益率之差周三向2012年债务危机以来最宽水准靠拢，投资者担心可能提前大选，以及政策收紧对意大利借款成本的影响。

债市经常将评级类似的南欧国家相互比较，这些国家公债之间的利差会被用来衡量整个地区的风险情况。

意大利债务局准备在今日晚些时候发行30年期公债。该国10年期公债的表现不及其它欧元区公债。

虽然新债发行可能略微加剧意大利公债跌势，但过去几周意大利公债收益率已持续上扬，因受到政治疑虑、欧洲央行预计缩减货币刺激措施、及银行体系隐忧等因素打压。

“意大利长债受30年期公债发行的打击，但整体上主要是政治面的售点让公债走软，”ING分析师Benjamin Schroeder表示。

“意大利国会正在表决一项新的选举制度，这代表有可能在9月举行选举，可能撞上欧洲央行政策正常化的时间表，”他称。

在主要政党达成共识后意大利宪政事务委员会周一通过支持一项新的选举法，这可能为秋季举行大选铺路。

欧元区高评级公债收益率多数持稳，但评级较低的南欧国家公债表现落后，收益率上涨2-3个基点。

意大利与德国10年期公债收益率利差周三触及201.7个基点，为4月21日以来最阔。

意大利与西班牙公债利差为74个基点，只比3月峰值低1个基点。3月峰值为2012年2月以来最高。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 王颖/艾茂林)