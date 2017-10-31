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欧元债市：意大利10年债收益率料创下2015年7月以来最大月度跌幅
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2017年10月31日 / 早上8点57分 / 1 天前

欧元债市：意大利10年债收益率料创下2015年7月以来最大月度跌幅

1 分钟阅读

* 图表：欧元区二线国家公债收益率表现 tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦10月31日 - 意大利10年期公债收益率周二料将创下两年多来最大月线跌幅。此前意大利债信评级意外被上调，欧洲央行决定延长购债计划，且意大利通过了新的选举制度。

由于德国适逢公共假日，整体市场交投清淡。在通胀及经济成长报告公布之前，多数公债收益率略微走低。

欧元区二线国家公债仍然是关注焦点。

意大利指标10年期公债收益率降至约10个月最低点1.837%。据Tradeweb数据，该收益率本月下降了约33个基点，料创下2015年7月以来最大月线跌幅。

意大利公债收益率的跌幅超过其他欧元区公债，原因是近期意大利方面传出利好消息。

意大利议会通过新的选举制度，这料将限制反建制的五星运动(5-Star Movement)，但却有利于主流政治团体，从而舒缓了对将要进行的全国选举的担忧。

此外，欧洲央行虽然削减购买量，但表示会把资产购买计划延长至明年，也提振二线国家债券市场。西班牙公债收益率周二跌至1.48%，为六周来的最低水平。

标普评级周五将意大利主权信用评级意外上调至“BBB”，为至少30年来的首次上调，也提振意大利公债。

“欧洲央行提供了必要的背景，选举法对长期前景而言至关重要，因为对许多人而言，选举风险阴霾一直存在，”ING资深策略师Benjamin Schroeder称。“评级上调则又锦上添花。”

高评级的德国公债收益率本月下跌10个基点。意大利和德国公债收益率差在148个基点，接近2016年12月以来的最低水平。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 刘秀红/高琦)

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