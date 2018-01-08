欧元债市：收益率因强劲的经济数据下跌，尽管本周有大量新债发售

* 德国10年期公债收益率降至0.41%

* 葡萄牙10年期公债收益率跌至1.86%

* 本周是今年第一个完整的交易周

* 欧元区12月企业景气指数触及1985年来最水准

路透伦敦1月8日 - 欧元区公债收益率周一下跌，本周是新年交易日完整的第一周，欧元区将有大量新债发售。

二线欧债收益率领跌，此前公布一系列良好的数据扶助支撑欧洲资产人气。

本周德国、奥地利、荷兰和意大利料将发售近120亿欧元公债，分析师们称葡萄牙也可能透过银团发售公债。

“供应是本周的强有力因素，”德国中央合作银行(DZ Bank)利率策略师Sebastian Fellechner表示，“我们认为，葡萄牙将在本周公布发行新的指标10年期公债。”

欧元区12月企业景气指数为1.66，创1985年以来最高。 欧盟统计局公布，欧元区11月零售销售较上年同期增长2.8%。

葡萄牙公债表现优于其他二线欧债，葡萄牙公债收益率下跌6个基点至1.86%，尾盘回升至1.88%。

多数欧元区10年期公债收益率下跌1-3个基点。

德债也表现强劲，欧元区指标10年期德国公债收益率周一降至0.41%。

荷兰安智银行(ING)资深利率策略师Martin van Vliet说，10年期德债收益率下跌可能是因为“有新资金在2018年初需要进行投资”和“发债相关的潜在外溢影响和对冲资金流。”

德国央行总裁魏德曼向西班牙世界报称，欧洲央行应该为购债计划设定结束日期。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)