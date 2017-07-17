欧元债市：收益率持稳，投资者忐忑等待周四欧洲央行会议

路透伦敦7月17日 - 欧债市场周一持稳，忐忑等待本周欧洲央行会议，以从中找寻该央行计划如何回撤超宽松货币政策的最新信号。

欧洲央行定于周四会晤，也即该央行行长德拉吉在葡萄牙辛特拉讲话三周之后。市场认为，德拉吉此前的讲话开启了未来数月调整政策的大门，触发公债收益率(殖利率)及欧元跳涨。

受到美国经济数据表现疲弱以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)鸽派言论影响，债券收益率现已从德拉吉那次讲话后所及数月高位回落，但仍维持在较高水准，表明债市投资者目前在为欧洲央行立场转变做着准备。

德国10年期公债收益率周一持平于0.52%，脱离一周前触及的18个月高位0.58%，但大致是德拉吉讲话前水平的两倍。

欧洲央行本周可能不再提及准备增加资产购买计划的规模或延长存续期，待到秋季可能宣布将在何时以何种方式缩减其购债措施。

但政策料不会出现重大变化，德拉吉可能利用这一机会降低市场对缩减刺激措施的预期。

路透对分析师的调查显示，欧洲央行可能要等到9月才会宣布缩减每月600亿欧元的资产购买，可能在2018年初开始这样做。

多数欧元区公债收益率周一大致持稳，二线国家公债收益率略上涨。(完) (编译 刘秀红/于春红; 审校 王洋/王兴亚)