欧元债市：政府公债收益率攀升，静候英国央行政策会议

路透伦敦11月2日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周四上涨，因英国央行准备十年来首次加息，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)亦按部就班料在年底升息。

西班牙和法国的公债标售亦略微推高了欧债收益率，继欧洲央行上周表示延长货币刺激措施后，多数欧元区公债收益率跌至数月低点。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，暗示联储12月再度升息在望。而与此形成鲜明对比的是欧央行偏于宽松的政策立场。

英国央行周四1200GMT料宣布2007年以来的首次升息，从而踏入难料前路的境地；此时经济增长似乎比过去20年历次升息之前都要疲软。

“在美联储一如预期继续朝向12月升息的情况下，今天的英国央行会议成为全球政策展望的焦点，”德国商业银行利率分析师Michael Leister称。

“基于从上次会议之后一连串宏观数据表现持稳，市场几乎完全消化了升息25个基点的预期，焦点因而放在之后的利率路径。”

公债发行也影响了债市走势。

法国周四将发行三档公债，总金额75-85亿欧元，西班牙将发行四档公债。

美国总统特朗普周四也料将宣布提名鲍威尔为下任美联储主席。

德国10年期公债收益率上涨2个基点，至0.39%。意大利10年期公债上涨1个基点，至1.81%，脱离周三触及的11个月低点1.79%。

希腊公债收益率逆势下跌，根据Tradeweb数据，2042年到期希腊公债收益率跌破6%，为三年半来首见。(完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 张明钧/王洋)