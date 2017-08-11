欧元债市：朝鲜忧虑重创二线欧债，令其与德债收益率差触及逾三周最宽

* 意大利/德国公债收益率差触及逾三周最宽水准

* 二线公债价格受创，因朝鲜忧虑引发全球投资者寻求避险

* 德债收益率触及六周低位0.377%

路透伦敦8月11日 - 南欧公债和评级最高的德债收益率差周五触及逾三周最高水准，因朝鲜紧张局势升级，引发避险情绪，引发二线欧债中普跌。

避险德债本周因地缘政治紧张局势受到青睐，评级较低的欧债则遭到抛售。评级较低的欧债在全球局势不确性的情况下通常表现不佳。

美国总统特朗普周五称，美军“已准备就绪”，朝鲜则指责特朗普将朝鲜半岛推向核战边缘。

在这样的背景下，意大利10年期公债收益率升至逾一周最高2.05%，与指标德债收益率差走宽至大约166个基点

上述收益率差为逾三周最宽水准，较本周稍早触及2017年低位走宽了14个基点，之前数据显示，欧洲央行在执行购债计划时买入的意大利公债超出原有设定。

“本周市场的唯一主题是到朝鲜局势，”荷兰合作银行利率策略师Lyn Graham-Taylor说。“是典型的避险交易。”

葡萄牙公债和西班牙公债与可比德债收益率差也触及约三周最宽水准。

美朝间的唇枪舌战越演越烈，本周全球股市受创，市值已蒸发超过1万亿美元。

相反，避险德债的需求却持续膨胀。所有年期的德债收益率下跌2-3个基点不等。

德国10年期公债收益率跌至0.40%以下，为6月29日以来首次，日内下跌4个基点，至大约0.38%，较其7月峰值低了逾20个基点。

两年期德债收益率降至负0.71%，为6月中来最低水准。

日本、英国和美国10年期公债收益率也降至6月底来最低水准。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)