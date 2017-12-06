欧元债市：欧债收益率下跌，受美国紧张政局和美债收益率曲线趋平影响

* 10年期德债收益率报0.295%，接近三个月低位

* 交易员称美国政治紧张局势在提振避险资产需求

* 多数高品级欧债收益率下跌1-2个基点

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦12月6日 - 10年期德债收益率周三接近三个月低位，受美国政治紧张局势以及美债收益率曲线持续趋平的打压。

有关美国税改议案以及对俄罗斯干预2016年美国总统大选的联邦调查的忧虑，亦增添了市场不确定性。

此外，美国总统特朗普周三将宣布，美国承认耶路撒冷为以色列首都，并将美国驻以使馆迁至此处，这一决定将背离美国的长期政策，可能在中东地区引发冲突。

交易商称，所有这些因素在提振市场对德债和其他评级较高欧元区公债的需求。

例如，德国中央合作银行(DZ Bank)策略师René Albrecht称，欧元区公债收益率下降是因为与美国政策不确定性相关的“避险人气”。

他称，“美国有三个相关因素：税改议案，政局紧张，美国推后提高举债上限和政府周六停摆的风险。”

德国10年期公债收益率逼近三个月低点，盘初触及0.295%，当日跌2个基点。

其他欧元区评级较高公债收益率跌1-2个基点不等。

市场关注焦点周三稍晚可能转至欧洲央行(ECB)执委莫尔许的讲话，另外欧盟执委会将推出欧元区改革提案。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 艾茂林/张明钧)