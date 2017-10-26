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欧元债市：欧债收益率下跌，因欧洲央行延长购债计划
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2017年10月26日 / 下午2点58分 / 更新于 18 小时内

欧元债市：欧债收益率下跌，因欧洲央行延长购债计划

1 分钟阅读

* 欧元下跌近1%，欧债收益率全面下跌

* 欧洲央行总裁德拉吉称，货币政策仍需要“很大的”宽松度

* 欧洲央行将月度购债额度降至300亿欧元，一直持续至至少2018年9月

路透伦敦10月26日 - 欧元区公债收益率和欧元周四下跌，此前欧洲央行宣布，削减月度购债规模，将购债计划延续到至少2018年9月。

欧洲央行称，进一步延长原定今年12月到期的购债计划，将月度购债规模从目前的600亿欧元缩减至300亿欧元。

欧洲央行总裁德拉吉称，货币刺激政策仍需要“很大的”宽松度，对通胀仍未显现出持续上升的迹象感到担忧。

欧元下跌近1%至盘中低位1.1708美元，一欧元区银行股指数上涨1.5%，至逾三周最高水准。

公债收益率和货币市场利率下降，因投资者开始消化，到明年底欧洲央行升息机率不到30%的预期。

“欧洲央行将购债计划延长九个月，月度购债规模仍然相当大，这令市场感到释然，”ING策略师Martin van Vliet说。

欧债收益率全面下跌。德国10年期公债收益率下跌4个基点，至0.43%。

欧洲央行的政策决定扶助欧元区最高评级和最低评级公债利差收窄，例如，意大利/德国公债利差降至152个基点，为两个半月来最低水准。

西班牙10年期公债收益率势将创下年内最大单日跌幅，部份受加泰罗尼亚地区政治情势发展所驱动。

欧洲央行维持主要利率在当前水准不变，且表示央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。

欧洲央行也表示，在净资产购买计划结束后的很长一段时间里，都将把资产购买计划到期债券收回的本金进行再投资，持续时间会达到必要的长度。这将既有助于带来有利的流动性状况，也有助于保持合适的货币政策立场。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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