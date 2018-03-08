欧元债市：欧债收益率下跌，欧洲央行放弃宽松偏向但暗示会谨慎行事

* 欧洲央行放弃”宽松偏向”的措辞

* 但暗示对通胀保持谨慎，政策具反应性

路透伦敦3月8日 - 南欧国家公债收益率周四触及数周低位，此前欧洲央行放弃在必要时增加购债的承诺，但暗示区内通胀迟滞，将以缓慢速度将政策正常化。

尽管欧洲央行放弃宽松偏向，向撤走经济刺激政策迈进了一小步，但欧洲央行总裁德拉吉表示，货币政策仍然会对经济发展”作出回应”，且基础通胀仍然迟滞。

这使欧元回吐会后声明发布后录得的涨幅，由于德拉吉的在讲话中并未暗示货币政策立场将作出更广泛调整，德国和法国公债收益率从两周高位回落。

“他们淡化了宽松偏向，但宽松意愿犹在，且德拉吉讲话的基调仍偏鸽派，强调通胀仍未出现令人信服的回升趋势，”大和资本市场经济研究部主管Chris Scicluna说。

“德拉吉还谈到贸易战可能产生的影响......他是政策鸽派，而且在管委会内部显然有很强的影响力。”

欧洲央行宣布维持指标利率不变，且表示如果必要，将在9月到期后进一步延长2.55万亿欧元购债计划。

不过，央行放弃了必要时增加购债的措辞，暗示央行仍在2018年底前结束刺激计划的轨道之上。

德国和法国五年期公债收益率从两周高位回落。德国五年期公债收益率上升仅1个基点，报0.05%，低于两周高位0.097%。

南欧公债大幅上涨，得益于德拉吉的鸽派讲话。南欧公债对欧洲央行的货币政策调整很敏感。

葡萄牙10年期公债收益率下跌至六周低位1.81%，西班牙10年期公债收益率触及一个月低位1.41%。意大利10年期公债收益率跌穿2%，返回大选前的水平。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)