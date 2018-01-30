欧元债市：欧债收益率从高位回落，因德国通胀数据疲弱

* 1月德国通胀意外回落

* 欧元区公债收益率全线下跌1-3个基点

* 意大利标售10年期和50年期公债

路透伦敦1月30日 - 欧元区公债收益率周二从数年高位回落，因德国通胀数据疲弱，支持对欧洲央行将谨慎地逐步撤走其大规模的货币刺激政策的观点。

迹象表明，物价压力依然温和，即使是在蓬勃发展的德国。德国联邦统计局周二公布，德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值按年升幅放缓至1.4%，不及路透访查分析师原本预期的1.6%的同比升幅，和12月持平。

稍早发布的德国各地区通胀数据表现不一。

欧洲央行通胀目标是略低于2%。

欧债收益率在周一触及数年高位，因预期欧洲央行将撤走刺激计划，德国数据缓解了债市的紧张情绪。

欧元区10年期公债收益率周二全面下跌1-3个基点，但在欧洲下午交易面临上行压力，因美国公债收益率攀升至新高。

尾盘，欧洲央行管理委员会委员克诺特称，欧洲央行应该在9月后结束购债计划，因通胀正回升向央行的目标，克诺特表示，可以接受短期内逐步结束购债计划的做法。

德国10年期公债收益率周二回落至0.68%，日内下跌约1个基点。周一自2015年底来首次重返正值的五年期德债收益率周二再度跌至负值区域。

意大利标售70亿欧元中长期公债，包括一笔50年期公债。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)