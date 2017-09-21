欧元债市：欧债收益率升至数周高位，受美联储暗示今年将再升息推动

* 德国10年期公债收益率升至8月初以来最高

* 西班牙公债跑输，因加泰罗尼亚地区爆发示威活动

* 希腊公债收益率上涨，路透报导希腊考虑债券交换

路透伦敦9月21日 - 德国公债收益率(殖利率)周四升至8月初以来高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者暗示今年将再升息一次，并开始缩减推行了十年的经济刺激举措的重大行动。

美联储表示，10月开始缩减所持4.2万亿美元美国公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合。美联储是在2008年金融危机爆发后买入这些债券。

“虽然10月开始缩表的宣布已早有预告，但最大的意外是，明年中值利率路径显示加息三次的事实，”ING策略分析师Martin Van Vliet称。

这推动两年期美国公债收益率周三上升至2008年11月以来最高，10年期美债收益率触及六周高位2.89%。欧元区公债收益率周四跟随美债走高，全线上涨最多3-5个基点。

欧元区指标德国10年期公债收益率上升至0.50%，为8月初以来最高，尾盘回落，报大约0.45%，日内仍上涨约2个基点。

美国和德国10年期公债收益率差周三走宽至一个月最宽的184个基点，在周四收窄。

此外，欧洲央行预计将跟随美联储，在未来数月收紧政策。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，货币政策不是解决欧元区金融失衡的正确工具。

西班牙周四标售47亿欧元债券，适值该国政府与加泰罗尼亚地区之间的政治紧张关系，导致数以万计的抗议者在巴塞罗那街道游行。

周三表现落后的西班牙公债周四与其他二线国家公债表现基本一致，其10年期公债收益率升4个基点，至1.50%以上。

希腊公债收益率上涨4个基点，至5.56%。路透周三稍晚报导，消息称希腊正在考虑把20个小型旧债换成四或五个新债。希腊准备退出国际纾困案，并恢复正常的融资操作。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)