欧元债市：欧债收益率因通胀忧虑持续而下跌，但周线可望上涨

路透伦敦2月16日 - 欧债收益率周五全面下跌，但对通胀上升和主要央行将开始收紧货币政策的预期，重压全球债市人气。

本周德国短期公债收益率上升了大约7个基点，可望创下八周来最大单周涨幅。

美国方面，本周两年期美债收益率势将上升13个基点，创近一年来最大单周涨幅。周三公布的数据显示，1月美国消费者物价指数升幅超预期。

“美国是本周市场的主题，CPI数据引发市场消化了更多的美联储升息次数，”瑞穗利率策略师Antoine Bouvet表示。

欧洲央行执委科尔称，该央行对近期全球市场波动并不太担心，因为此轮调整并未失控，且冲击主要限于股市。

不过，周五公债市场小涨，分析师将其归因于美国长周末假期前的一些头寸调整，周一为美国总统日假期，美国市场休市。

欧元区10年期公债收益率周五全面下跌2-5个基点。

指标德国公债收益率跌5个基点，报0.71%，低于近期触及的两年半高位。

德国两年期公债收益率持稳在负0.50%，周四触及约负0.47%的2016年5月来最高。

“趋势仍然是公债收益率升高，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲固定收益策略师Orlando Green表示。

周五南欧公债跑赢，葡萄牙和意大利10年期公债收益率均触及一周低位。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)