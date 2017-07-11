欧元债市：欧债收益率恢复升势，焦点转向美联储收紧政策方面

路透伦敦7月11日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二恢复上行，焦点转向世界最大经济体--美国收紧货币政策的步伐，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能何时开始缩减资产负债表。

欧元区公债收益率周一下降，部分回吐过去两周的大幅上涨。由于市场越来越认为欧洲央行可能会及早撤出超宽松政策，指标10年期德债收益率过去两周上升一倍以上。

欧洲央行执委科尔周二将发表讲话，但分析师称，他们最感兴趣的是美联储理事布雷纳德关于央行资产负债表正常化的讲话，而美联储主席叶伦周三也将在国会发表半年度证词。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，他仍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还将升息一次，并将在未来数月开始缩减庞大的资产负债表。

德国10年期公债收益率周二小涨2个基点至0.56%，周一为下跌近4个基点，创下约一个月内最大单日跌幅。

欧元区其他公债收益率周二涨1-5个基点不等，葡萄牙公债收益率涨5个基点至3.18%。

希腊10年期公债收益率接近八年低点，因其主要债权人鼓励该国重返金融市场。

熟悉希腊计划的消息人士5月时告诉路透，希腊最早将在本月发行其三年来的首笔主权债券。(完) (编译 孙国玉/于春红; 审校 孙茉莉/张明钧)