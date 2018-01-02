欧元债市：欧债收益率触及两个月高位，因欧洲央行回撤刺激计划

* 图表：欧元区二线国家公债收益率表现 tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦1月2日 - 欧元区规模最大的两个债市--德国和意大利的公债收益率周二触及两个月高位，因欧洲央行月度资产购买规模削减成为事实，而且一位高管的鹰派评论在2018年第一个交易日损及市场人气。

负责执行欧洲央行购债活动的执委科尔在周末向中国一家财经杂志表示，2.55万亿(兆)欧元刺激计划9月到期后“有可能”不会再度展期。

科尔的讲话表明，在经济走强以及通胀显现上升迹象背景下，非常规货币刺激接近尾声。

上周五公布的数据显示，德国2017年通胀率创五年最高水平。

欧洲央行月度购债规模从600亿欧元降至300亿欧元。月度购债计划使得借款成本长期以来保持低位。

德国10年期公债收益率上升2.5个基点至0.46%，创10月末以来最高。

德国30年期公债收益率上升近5个基点至1.30%，为11月中旬以来最高水平。

意大利总理宣布3月4日举行大选后，上周该国借款成本上升。意大利10年期公债收益率延续涨势，至两个月高点，略高于2%。

欧元区其他地区公债收益率大多上升1-2个基点，元旦假日过后市场交投清淡。(完) (编译 刘秀红/王灿；审校 张明钧/孙茉莉)