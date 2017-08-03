欧元债市：欧元区公债收益率上升，等待英国央行利率决定

路透伦敦8月3日 - 欧元区公债收益率周四随同英国公债一道上涨，投资者静待英国央行是否会加入倾向于收紧货币政策的行列。

英国央行似乎越来越接近10年来首次升息，八名政策委员中有三名在6月的会议上要求升息，因为失业率处于40年低点，且通胀高于央行目标。

英国央行周四料不会决定升息，但如果首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹投票支持升息，使得两方支持率非常接近，那将被视为鹰派意外。

英国央行还可能小幅调升通胀预测，但调降经济增长预估。

“今日市场关注焦点将是英国央行8月通胀报告以及同时举行的记者会，”加拿大皇家银行全球宏观策略师Peter Schaffrik表示。

投资者也在警惕欧洲央行是否会调整其大规模刺激计划。指标德国公债收益率(殖利率)自6月26日欧洲央行总裁德拉吉提出这一想法之后已上涨了一倍。

另外，美联储也在考虑今年稍后是否再次升息，未来几个月或将宣布缩表步骤。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，美国经济的强劲程度或足以支持美联储在9月削减资产负债表。

德国10年期公债收益率周四升1个基点至0.50%，向7月中旬所及18个月高位0.55%靠近，比6月27日的水平更是上涨了一倍。

英国10年期公债收益率也涨1个基点至1.24%。

这两个指标收益率之差为75个基点，较7月中旬所及一年低位0.65%高出10个基点。

分析师表示，西班牙和法国周四的长期公债标售，也推动整个欧元区公债收益率上升。(完) (编译 王兴亚/王颖；审校 李春喜/刘秀红)