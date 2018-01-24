欧元债市：欧元区公债收益率上涨，欧洲央行会议前市场弥漫谨慎气氛

路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率周三上涨，在欧洲央行会议召开前一天，债市充满谨慎气氛。

鉴于欧洲央行已暗示“2018年初”将修订前瞻指引，周四的欧洲央行会议将比几周前预期的更热闹。这引发欧洲央行将提前升息的传言。

但欧元走强可能鼓励欧洲央行淡化立即改变政策立场的看法。欧元兑美元周三涨至1.23美元上方，至2014年12月以来最高位。

欧元兑美元自2017年初以来累计上涨17%。这一涨势对欧元区通胀率构成压力。ECB实现约2%通胀率目标的难度加大。

荷兰银行资深固定收益策略师Kim Liu说：“欧洲央行总裁德拉吉的优先任务将是口头打压提早加息以及欧元走强的预期。”

“我们估计近期欧元的坚挺态势将把ECB的核心通胀率预估砍掉约0.1-0.2个百分点。在此背景下，我们预计1月会议的基调将会是温和的，从而让欧元走弱并带来收益率的短期修正。”

欧元区公债收益率日内上升1-2个基点不等。

本周表现出色的南欧国家公债价格今日也稍稍下滑。

10年期西班牙公债、10年期葡萄牙公债较可比德国公债收益率之差稍有走阔。周二曾触及2010年以来的最窄水平。

此外欧元区二线国家公债市场也受到了加息预期下调的提振。

目前货币市场暗示年底前加息10个基点的概率约为40%，而本月初为70%。(完) (编译/审校 于春红/王洋/白云)