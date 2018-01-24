欧元债市：欧元区公债收益率上涨，欧洲央行会议前市场弥漫谨慎气氛

* 欧元兑美元触及三年高位

* 对周四欧洲央行政策会议基调鸽派的预期增强

路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率周三上涨，在欧洲央行会议召开前一天，债市充满谨慎气氛。

鉴于欧洲央行已暗示“2018年初”将修订前瞻指引，周四的欧洲央行会议将比几周前预期的更热闹。这引发欧洲央行将提前升息的传言。

但欧元走强可能鼓励欧洲央行淡化市场对央行即将改变政策立场的观点。欧元兑美元周三升穿1.23美元，至2014年12月以来最高水准。

欧元兑美元自2017年初以来累计上涨17%。这一涨势对欧元区通胀构成压力，欧洲央行实现约2%通胀率目标的难度加大。

欧洲央行总裁德拉吉周三表示，央行的资产购买计划并未导致欧元汇率“在统计意义上显著”变动，汇率波动只是副作用，而非政策目标。

“欧洲央行总裁德拉吉的优先任务将是口头打压提早加息以及欧元走强的预期。”荷兰银行资深固定收益策略师Kim Liu说。

“我们估计近期欧元的坚挺态势将把欧洲央行的核心通胀预估砍掉约0.1-0.2个百分点。在此背景下，我们预计1月会议的基调将会是温和的，从而让欧元走弱并带来收益率的短期修正。”

欧元区公债收益率日内全线攀升1-3个基点不等。

法国10年期公债收益率触及欧洲央行10月会议以来的最高点0.886%，欧元区指标德国10年期公债收益率徘徊在数月高位附近。

南欧公债也微幅下跌。本周南欧公债跑赢，因上周五希腊和西班牙贷信评等被上调和周二西班牙公债标售得到强劲需求。

10年期西班牙和葡萄牙与可比德债收益率差都走宽，周二均触及2010年来最窄水准。

此外，欧元区二线国家公债市场也受到了加息预期降温的提振。

目前货币市场暗示年底前加息10个基点的概率约为40%，而本月稍早为70%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)