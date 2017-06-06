欧元债市：欧元区公债收益率追随油价下跌，地缘政治紧张局势升温

路透伦敦6月6日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二触及数周低点，因从中东到美国的地缘政治紧张局势令通胀前景蒙阴。

法国10年期公债收益率跌至1月初以来最低，表现突出。法国海外选民的投票情况显示，总统马克龙所领导的政党本月将在国会选举中赢得多数席位。

德国10年期公债收益率降至0.262%，创近六周最低水准，西班牙10年期公债收益率下跌3个基点至1.55%，略高于四个月低点1.50%。

“市场普遍存在风险规避情绪。”瑞穗的欧元区利率策略部门负责人Peter Chatwell说道。

油价在过去10日跌去约8%，周二交投于每桶50美元下方，卡塔尔与数个阿拉伯国家之间的政治外交争端破坏了OPEC试图削减油市供应的努力。

这样的局势削弱了欧元区通胀预期。衡量欧元区通胀的关键指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率自年初以来下滑逾20个基点，处在1.6%下方，仍远低于欧洲央行(ECB)设定的接近2%的通胀目标。

这部分解释了投资者为何预期ECB将在周四会议上保持谨慎论调，即便央行可能对经济发出更为温和的看法，且料将停止采取进一步的刺激举措。

希腊公债获得喘息之机，因国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德已向希腊的欧洲债权人提供折衷处理办法，可以打破其与希腊债务的僵局，能让欧元区在本月稍晚发放一批援助款。

两年期和10年期希腊公债收益率都下滑约3个基点。（完） (编译 汪红英/高琦 审校 蔡美珍/孙茉莉)