欧元债市：欧洲央行购债数据为买入欧债提供进一步诱因

* 欧洲央行公布11月购债数据

* 数据支撑二线欧债收益率差收窄，分析师称

* 11月欧元区综合PMI为57.5

路透伦敦12月5日 - 欧债收益率周二下跌，此前欧洲央行发布最新的购债数据，确认年底前资产购买行动有些提前。

分析师说，欧洲央行增加购买部份国家公债，新债供应逐步减少以及欧元区经济强劲的进一步迹象，都为区内债市提供利好的背景，特别是评级较低的南欧公债。

欧洲央行周一发布的数据显示，11月买入的法国和意大利债券规模分别为104.39亿欧元和90.77亿欧元，都较按照这两个国家“出资比例”的购买额度高出接近10亿欧元。

欧洲央行表示，其经济刺激计划中购债行动将在12月21日至12月29日将暂停，因预期在圣诞节假期前后，市场流动性会大幅下降。

花旗表示，欧洲央行购债计划超前的规模累计107.7亿欧元，暗示12月余下时间净购买规模可能为492亿欧元。

花旗分析师表示，为达到这目标，在12月未来两周的周度购债额度可能增加至172亿欧元，高于11月平均周度购买额度149.3亿欧元，到12月第三周下降至103亿欧元。

“这暗示在未来两个星期，欧元区公债还将受到购买计划提前的强劲支撑，尤其是法国和意大利公债，这两国公债购买额度持续高于其出资比例，且供应不多，”花旗在报告中说。

欧元区公债收益率周二持平至下跌2个基点，指标10年期德债收益率跌1.5个基点，至0.32%。

意大利10年期公债收益率下降，至1.71%。

意大利和德国公债收益率差报大约138个基点，稍早收窄至上月触及的接近136个基点，此为2016年10月来最窄水平。

IHS Markit欧元区11月综合采购经理人指数(PMI)终值确认为57.5，与前值一致，但高于10月的56.0。综合PMI创2011年4月以来最高，而且远高于荣枯分界线50。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)