欧元债市：欧美货币政策前景分化，德债/美债收益率差拓宽至4月来最阔

路透伦敦11月1日 - 10年期德国公债与美国公债收益率(殖利率)之差周三扩大至接近4月以来最阔水准，稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将公布会议决定，料将强化12月升息预期。

外界对于下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选的猜测愈发热烈之际，美联储周三料将维持利率不变，但可能指出经济增强，其愈发接近下月升息。

这与欧洲货币政策前景形成强烈反差，欧洲央行上周表示，只会在购债计划结束之后很久才会升息。欧洲央行购债计划至少会持续到2018年9月。

这刺激欧洲公债近日一波强劲涨势，特别是南欧国家公债被视为欧洲央行宽松政策的最大受惠者。

瑞穗分析师在研究报告中称，“只要欧元区和美国货币政策前景持续分化，那么其公债利差就将继续下去”。

美国10年期公债较可比德债收益率差扩大至202个基点，接近上周触及的六个月高位204个基点。

本周美国公债收益率大跌，因市场揣测美联储下任主席人选，而且亦担心对2016年美国大选中对“通俄门”的调查。

德国10年期公债收益率小涨至0.37%，多数欧元区高评级公债收益率亦微升。

意大利、西班牙和葡萄牙公债价格涨势没有显露出消退迹象，这三个南欧国家公债收益率进一步跌至数月低位。

“我预计未来几天指标公债收益率将上涨，因数据面表现仍允许美联储在12月升息，”ING策略师Martin van Vliet称。

“尽管多数人认为欧洲央行会议是欧洲的推动力，但美国公债走势亦对德债市场产生溢出效应。”他称。(完) (编译 蔡美珍/于春红; 审校 王洋/刘秀红)