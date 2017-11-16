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欧元债市：法国公债较可比德债利差缩至两年半最窄，因经济前景向好
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#债券
2017年11月16日 / 下午4点59分 / 更新于 1 天前

欧元债市：法国公债较可比德债利差缩至两年半最窄，因经济前景向好

1 分钟阅读

* 法国和德国公债利差缩至2015年3月来最窄

* 货币政策和国际买需令公债利差收窄

* 西班牙标售50年期公债，需求规模超过20亿欧元

路透伦敦11月16日 - 法国和德国公债收益率之差在周四缩窄至两年半低位，接近纪录最窄水平。

经济前景向好和欧洲央行的宽松货币政策压制了欧元区公债利差。

自欧洲央行在10月末表示，将把购债计划延长到至少2018年9月，欧元区较低评级公债与德国公债之间的利差一路缩减。

这种“利差收窄”情况在最近几周获得了新的推动力，因数据显示欧元区第三季经济同比强劲增长2.3%。

“欧洲央行将购债计划延长九个月，这一事实帮助催生了对于半核心债券的兴趣，而且对于日本投资者来说，它们似乎也是非常有吸引力的美债替代品，”ING策略师Martin van Vliet称。

日本投资者长期以来都是法国最大的国际债权人之一，去年底持有法国逾12%的公债。

法国周四标售约50亿欧元公债，西班牙标售47亿欧元公债。

西班牙进行50年公债标售，需求规模超过20亿欧元，这么长年期的公债传统上是很少见，且难以出售。

法国和德国10年期公债利差缩窄至19个基点，为2015年3月以来最窄水准。

Van Vliet警告这一水准有可能引发未来几周市场修正。

多数欧债收益率在周四尾盘持平，德国10年期公债收益率徘徊在0.38%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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