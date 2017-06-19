欧元债市：法国和南欧公债上涨，受马克龙在法国议会选举中大胜提振

* 法国总统马克龙的党派在议会选举中赢得压倒性多数席位

* 法国/德国公债收益率差降至接近七个月低位

* 英国退欧磋商在布鲁塞尔开始进行

路透伦敦6月19日 - 法国与德国公债的收益率差周一保持在七个月低位附近，此前法国总统马克龙在议会选举中赢得压倒性多数席位，从而为其推行有利于营商的改革赢得了有利地位。

周一法国10年期公债收益率逼近七个月低点，南欧公债收益率下跌，法国国民议会选举第二轮投票在周日举行。

马克龙领导的共和前进党及其盟友民主运动党(Modem)在577个国民议会席位中赢得了350席，少于之前的预期。

马克龙取得的压倒性胜利，为他提供了一个稳固的政治平台，以履行其重振法国经济的选举承诺。

这提振了投资者的人气，法股周一急升1.15%，跑赢其他欧洲主要股指。

法国与德国10年期公债收益率差周一报35个基点，距离上周触及的11月来最低不到2个基点。该收益率差在2月触及40个基点以上的高位，当时市场对法国选举的担忧最严重。

10年期法债收益率日内持平，触手可及上周触及的七个月低位0.58%。

10年期意大利和葡萄牙公债收益率日内下跌约3-4个基点，和可比德债的收益率差接近数月低位。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)