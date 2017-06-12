欧元债市：法国和意大利公债收益率大幅下跌，欧元区的政治担忧缓解

路透伦敦6月12日 - 法国总统马克龙所在党派有望赢得议会选举的绝大多数席位，而意大利五星运动在地方选举中遇挫，这缓解了欧元区内的政治担忧，将公债收益率压至数月低点。

周日的第一轮投票显示，法国总统马克龙所带领的新政党有望在议会选举中击败传统的主流政党，确保取得庞大的多数优势，从而为其推进有利于商业的改革和项目创造条件。

初步开票结果与出口民调显示，意大利政党五星运动(5-Star Movement)料于周日地方选举遭遇惨败，该党在原本颇有把握的主要城市中几乎全军覆没，无法晋级决选投票。如果最后结果确认是如此，则可能不利于五星运动赢得全国大选的希望，也表明欧盟其他反建制政党的动能正在流失。意大利全国大选必须在2018年5月前举行。

市场认为欧元区两个主要经济体的稳定及团结迹象，不仅有利于法国资产，也有利于欧元区二线市场。

“马克龙在法国议会选举第一轮中表现良好，这预示他将获得绝对优势，”荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor。

“意大利五星运动在地方选举中表现较差，也暗示在欧洲民粹主义遭遇挫折。”

意大利10年期公债收益率跌8个基点，至1月底以来最低位2.01%，其较德国可比公债收益率差大幅收窄至约175个基点，为5月底以来最窄水平。

葡萄牙10年期公债收益率周一触及九个月低位2.97%，西班牙10年期公债收益率跌至1月以来最低位1.39%。

法国公债表现优于评级较高的欧元区其他公债。

法国10年期公债收益率跌3.5个基点，至0.615%，为11月以来最低水平，其较德国可比公债收益率差从上周五的约39个基点，缩窄至约36个基点。(完) (编译 王洋/于春红; 审校 高琦/汪红英)