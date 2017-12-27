欧元债市：短期德债收益率上涨，因美债收益率曲线进一步趋平

* 图表：欧元区二线国家公债收益率表现 tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦12月27日 - 短期德国公债收益率(殖利率)周三接近两个半月高位，追随美债走势，隔夜美国公债收益率涨至2008年以来最高。

美债收益率曲线全年持续趋平，投资者消化通胀疲弱背景下指标利率上行情况。欧债也有同样趋势，市场预期欧洲央行将最终撤回刺激计划。

“我认为，在美国因素以及对欧洲央行有可能在2019年中期升息的预期推动下，预计德债收益率将有所趋平，”德国中央合作银行(DZ BANK)策略师Christian Lenk称。

“不管怎样，投资者开始认为不会再看到负75个基点的(两年期德债)收益率，所以随着收益率在一定程度上趋于正常，为什么不了结获利呢?”他称。

据Tradeweb数据，德国两年期公债收益率周三涨1个基点至负0.67%，距上周五触及的10月2日以来最高水准负0.669%不远。

德国两年较10年期公债收益率之差缩窄至108个基点。

尽管德国两年期公债收益率仍深陷负值区域，但较今年初已大幅上涨，年初时低见负0.96%。

欧元区多数评级较高公债的10年券收益率周三下跌，因上周加泰罗尼亚选举中分离派获得胜利后，市场弥漫避险人气。

多数欧元区公债收益率跌1-2个基点不等，德国10年期公债收益率跌近2个基点，至0.40%。(完) (编译 刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/白云)