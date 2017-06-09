欧元债市：英国大选冲击令欧元区公债收益率逼近数月低位

路透伦敦6月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五下跌，因在距离英退谈判原定启动日仅有数天时，英国执政党失去在议会多数地位，对避险资产带来支撑。

德国公债收益率处于近六周低位，近几周已经因为预期英国大选可能出意外而大跌。此前民调显示，英国领先政党胜负难分。

周四英国大选中未现绝对赢家。

再有10天时间，复杂度空前的英国退欧谈判即将展开，对于将由谁来组建下一届政府，以及退欧的根本方向在哪里这些不确定因素打击英镑下跌。

整个欧元区公债收益率开盘均略微下跌，法国10年期公债收益率触及五个月新低约为0.63%。

意大利公债收益率延续上日大跌之势，触及一周半低点2.14%。

德国指标10年期公债收益率微跌至0.25%，距离上日触及的六周低点不远。上日欧洲央行下调了通胀预估，并且表示央行官员尚未讨论削减购债计划的事情，之后德债收益率下跌。

“在英国大选及本周其他重大风险事件即将发生之前，就已经出现了避险操作，”荷兰国际集团(ING)的资深利率策略师Martin van Vliet说。

对于希望迅速推进退欧谈判的欧盟领导人而言，英国出现政治动荡是最糟糕的情形。退欧谈判原本定于6月19日启动，但现在可能会被推迟，令在2019年3月达成退欧协议的时间更加紧张。

分析师表示，市场如果认为大选将导致英国采取“较软的”退欧立场，并实施财政扩张，这种预期可能会令全球再通胀交易重燃，并推高债券收益率。

“如果这种预期成真，市场可能会认为经济增长和通胀将加速，英国公债供应也会加速增长，这将导致公债收益率曲线趋陡，并推高英镑，”瑞穗的欧元利率策略负责人Peter Chatwell说。(完) (编译 刘秀红/李春喜/汪红英；审校 孙茉莉/刘秀红/高琦)