欧元债市：英退欧磋商取得进展，削弱欧债的避险魅力

* 英国和欧盟的英退欧磋商取得进展

* 美国国会通过政府注资议案，避免政府停摆

* 欧债收益率全线上涨

路透伦敦12月8日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五上扬，因英国与欧盟的退欧谈判取得突破，削弱公债避险魅力。

欧盟执委会周五表示，英国和欧盟已在英国退欧条件的谈判中取得足够的进展，将转至有关过渡阶段和未来贸易关系的下一阶段谈判。

美国方面，国会周四将短期政府注资议案提交总统特朗普签署，避免了政府停摆。

这为全球市场定下基调，投资人卖出债券等避险资产，买入风险资产。

德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.30%，略高于本周所及三个月低点0.29%。

“本周德债收益率曾跌破0.30%，因此价格已经在高位，一定程度上是因为避险所致，”德国中央合作银行(DZ Bank)利率策略师Daniel Lenz表示。

“现在退欧谈判出现重大突破，避险情绪降温。美国预算磋商似乎也出现解决方案。”

英国10年期公债收益率在早盘跳涨7个基点至1.32%，之后回落，尾盘收报1.27%。

多数其他欧债收益率收高1-2个基点。二线欧债收益率 通常得益于风险意愿改善，跑赢高评等公债，下跌2-3个基点。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)