欧元债市：葡萄牙公债收益率下滑，因惠誉将债信评级上调两个级距

路透伦敦12月18日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周一触及2015年初以来最低，上周五惠誉将葡萄牙主权信用评级上调两个级距，这意味着三大评级机构已有两家给予葡萄牙投资级评级，其公债或很快重返主要债券指数。

惠誉将葡萄牙长期外币发行人违约评等由“BB+”上调至“BBB” ，展望为稳定。

标准普尔9月上调葡萄牙评级后，投资者预期惠誉也将采取类似行动，但上调两个级距让许多人感到意外，并引发葡萄牙公债价格新一轮涨势。葡萄牙公债今年表现可圈可点。

葡萄牙10年期公债收益率跌近8个基点至1.73%，创下2015年初以来最低位，且料将创下10月底以来最大单日跌幅。

意大利10年期公债收益率当日持平于1.81%，较葡萄牙可比公债收益率高出6个基点，上次葡萄牙公债收益率低于意大利可比公债，还是在2010年初。

“葡萄牙公债的优异表现是因为债信评级被上调两个级距。”德国中央合作银行(DZ Bank)利率策略师Daniel Lenz称。

“欧洲公债市场的结构有很大转变。”

葡萄牙公债明显是欧元区公债市场的佼佼者，其他国家公债的收益率当日从持平至上涨1个基点不等。(完) (编译 孙茉莉/于春红; 审校 张荻)