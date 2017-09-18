欧元债市：葡萄牙公债收益率大跌，该国债信评级重返投资级

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路透伦敦9月18日 - 葡萄牙10年期公债收益率周一跌至2016年1月以来最低水准，此前该国信用评级在五年半之后重返投资级别。

周五，标准普尔成为三大评级机构中率先将葡萄牙的信用评级调回投资级别，指因该国经济和公共财政改善。

葡萄牙在2012年1月债务危机最严重的时候丧失了投资级评级。

周五，标准普尔在三大评级机构中率先将葡萄牙的信用评级调回投资级别，指因该国经济和公共财政改善。

周一葡萄牙股市和债券价格应声大幅上涨，葡萄牙10年期公债收益率下滑逾20个基点，报2.57%左右，为2016年1月来最低。

该收益率或录得自2016年2月最大单日跌幅。

其他多数欧元区公债收益率日内下滑1-4个基点。

葡萄亚公债收益率大跌，使其与顶级评等的德国公债间收益率利差降至约214个基点，为2016年1月以来最低。

葡萄牙信用评等遭到调高，将吸引更多投资组合的资金流向葡萄牙公债，而此刻正是欧洲央行购买资产计画正面效应减退的时候。

瑞穗欧元利率策略主管Peter Chatwell表示，“我们认同这次的评等上调...经济明显复苏，决策者在政策方面的进展也对复苏有利。”

“这对于债市很有帮助，之前可能有一些指数无法纳入葡萄牙债券，如今可以买进了。”(完) (编译/审校 汪红英/孙茉莉/张明钧/杜明霞/高琦)