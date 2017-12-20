欧元债市：葡萄牙公债收益率相对南欧对手触及2010年1月以来最佳水准

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦12月20日 - 葡萄牙相对于南欧其它国家的举债成本周三短暂触及2010年1月以来最佳水准，在本周的公债跌势中，葡萄牙公债表现优于许多其他欧元区国家。

在意大利及西班牙面临政治杂音之际，葡萄牙10年期指标公债收益率(殖利率)盘初跌至比意大利公债收益率低9个基点，比西班牙公债收益率仅高出34个基点。

虽然随后葡萄牙公债卖压涌现，但这对葡萄牙仍是一个重要里程碑。今年年初时，葡萄牙公债收益率比意大利及西班牙高出200-250个基点。

“目前有一波在意大利和葡萄牙公债间的换仓动作，因为意大利有3月大选的不确定性，”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Rene Albrecht称。

“另一方面，葡萄牙的中间偏左政府在偿还贷款及国际投资者的债务方面有一些不错进展。”

欧元区财长已选择葡萄牙财长森特诺(Mario Centeno)担任欧元集团下任主席，Albrecht称，这是欧盟对葡萄牙进展成果的认可。

日前评级机构惠誉将葡萄牙评级上调两个级距，这可能使葡萄牙公债重回全球许多主要公债指标之内；上调评级后，本周稍早葡萄牙10年期公债收益率于数年来首次低于意大利公债收益率。

另一方面，过去一周意大利公债收益率大涨，因有报导称，明年3月4日举行的大选很可能出现悬峙国会。

欧元区多数高评级公债收益率周三大致持平，德国10年期公债收益率持平于0.375%。(完) (编译/审校 蔡美珍/于春红/王洋)