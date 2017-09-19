欧元债市：葡萄牙/意大利10年期公债利差缩窄至欧债危机来的最小

路透伦敦9月19日 - 葡萄牙和意大利10年期公债收益率之差周二缩窄至2010-12年欧元区债务危机开始以来的最小水平。

过去两个交易日葡萄牙公债强劲上涨，此前标准普尔在三大评级机构中率先将葡萄牙的信用评级调回投资级别，指因该国经济和公共财政改善。

这带动葡萄牙借款成本向着比其更大、评级更高的南欧邻国靠拢，即便其收益率水平仍是三国中最高的。

“这是反映评等差距缩窄，以及意大利公债仍存在一些政治风险溢价，”ING策略分析师Martin van Vliet称。

葡萄牙10年期公债收益率相对高出意大利公债收益率的差距缩窄至33.5个基点，为2010年3月以来最窄。今年年初时，此一利差高达211个基点。

葡萄牙10年期公债收益率周二下跌9个基点，至2.40%。

Van Vliet指出，葡萄牙从欧元区债务危机复苏的表现，是个很强劲的题材，但由于葡萄牙的外债情况，葡萄牙的债信体质仍逊于意大利。

“我认为这波涨势是基于市场臆测葡萄牙现在有可能被纳入许多指标指数，” Van Vliet称。

但许多指数公司的纳入条件是，在三大评等机构中，至少获得其中两家给予投资级评等，而葡萄牙目前只获得一家。

葡萄牙公债周二走势远远领先，但其他欧元区公债收益率亦小幅下滑。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/孙茉莉)