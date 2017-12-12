欧元债市：葡萄牙10年期公债收益率接近两年半低点，料恢复投资级评等

路透伦敦12月12日 - 葡萄牙借款成本自今年初以来已经下滑一半，10年期公债收益率(殖利率)逼近2015年4月以来最低，因不久后信用评等机构惠誉可望恢复葡萄牙的投资级评等。

葡萄牙公债周二表现优于整体市场，其10年期公债收益率最低跌至1.78%，接近周一所触及的两年半低点。

葡萄牙一直被视为是欧元区内脆弱的一环，不过该国经济表现强劲且赤字收窄，使得投资人今年越发青睐葡国公债。

欧洲央行延长资产购买计划的决定也有助压低所有南欧公债的收益率。南欧国家公债被看作是超宽松货币政策的最大受益者。

葡萄牙流通公债规模远低于邻国西班牙和意大利，也令该国公债收益率受抑，因为欧洲央行通过资产购买计划买走了市面上的多数公债，投资者会较难买到。

标普全球评级在9月份将葡萄牙评级调回投资级之后，上述趋势进一步加速，很多人预计惠誉也会在周五例行检视时有类似举措。

“我们预计惠誉会在12月15日上调一个级距至BBB-，之后在2018年预计还将有更多正向信贷评级行动，”西班牙对外银行(BBVA)策略师Jaime Costero Denche称。

葡萄牙10年期公债收益率跌至1.785%，日内跌2个基点，仅略高于周一所及两年半低位1.78%。

周二葡萄牙较德国公债利差为145个基点，而较意大利公债利差仅16个基点。

高评级欧债略高于近期低位，指标10年期德债收益率涨1个基点至0.30%。

南欧公债表现优于整体，收益率微跌，测试一个月低位。

葡萄牙10年期公债收益率2017年料腰斩 reut.rs/2jy6WIy (完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 王洋/张荻)