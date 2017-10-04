欧元债市：西班牙公债收益率急升，因加泰罗尼亚地区承诺“数日内”独立

* 西班牙10年期公债收益率升至3月来最高

* 西班牙公债和德债收益率差走宽至逾五个月来最宽水准

* 西班牙公债CDS处于数月高位

* 西班牙危机对意大利和葡萄牙公债带来压力

路透伦敦10月4日 - 西班牙公债收益率周三升至3月以来最高，与可比德债收益率差走宽至逾五个月来最宽水准。

加泰罗尼亚地区领导人称，在上周末公投后该地区将“在数日内”宣布独立。周末加泰罗尼亚地区公投被西班牙中央政府宣告违法，同时遭到警方的暴力镇压。

支持加泰罗尼亚独立的政党已要求议会就该地区独立进行辩论和投票，加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特将在周三1900 GMT发表声明。

“(西班牙政府)下一步行动的不确定性仍然是关键的主题，”荷兰合作银行利率策略部主管Richard McGuire说。

据路透数据，西班牙10年期公债收益率上涨最多7个基点，至3月中以来最高1.80%。

西班牙10年期公债和可比德债收益率差走宽至136个基点，此为4月来最宽水准。10年期德债收益率跌3个基点，至一周低位0.42%。

荷兰合作银行称，“上述收益率差可能进一步向150个基点扩阔”，这将接近年内峰值。

根据IHS Markit，西班牙公债信用违约互换(CDS)升至6月来最高。

西班牙IBEX股指下跌近3%，势将录得2016年6月24日来最大单日跌幅，当时英国退欧的决定震动金融市场。

西班牙危机也打压意大利公债市场。根据路透数据，10年期意大利公债较可比德债收益率差触及6月来最宽的182个基点。

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