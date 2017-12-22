欧元债市：西班牙公债收益率触及一个月高点，因分离派政党赢得地方选举

* 西班牙公债收益率早盘上涨5个基点

* 欧元下滑0.2%，因西班牙加泰罗尼亚分离派政党赢得地方选举

路透伦敦12月22日 - 西班牙公债收益率周五早盘一度触及一个月高点，此前加泰罗尼亚分离派政党在议会选举后看似会重新掌权，但随着交易日时间推移，收益率的最初膝跳反应基本上被逆转。

分离派政党在加泰罗尼亚议会赢得微弱多数席位，这令该国政治危机加剧，首相拉霍伊和支持拉霍伊的欧盟领导人遇挫。

这一意外结果为加泰罗尼亚独立派领导人普伊格蒙特(Carles Puigdemont)重新掌权奠定基础。拉霍伊解散加泰罗尼亚地区政府后，普伊格蒙特出走布鲁塞尔。西班牙检方指控普伊格蒙特煽动骚乱，若他回国可能会被逮捕。

“这个结果显示，这个地区的政治不确定性短期内距离获得化解还很遥远，”西班牙BBVA银行策略分析师Jaime Costero Denche在一篇报告中称。

西班牙10年期公债收益率盘初上升5个基点，触及一个月高位1.52%，之后回落，尾盘报1.47%。

西班牙公债与德债收益率之差扩大6个基点，一度达到约111个基点。

欧元早盘下滑至1.1817美元，后缩减跌幅，至1.1835美元。

其他南欧公债周五也遭抛售。最明显的是葡萄牙公债，该国10年期公债收益率一度上升最多10个基点，触及一周高位1.874%，尾盘收报1.85%。

核心欧债周五开盘微幅上涨，欧元区公债指标德国10年期公债收益率小幅下跌，至0.41%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)