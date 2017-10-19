欧元债市：西班牙公债表现居前，投资人预计加泰罗尼亚情势回稳

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦10月19日 - 在周四早间一项重要期限之前，西班牙公债表现领先其他欧元区公债，西班牙政府对加泰罗尼亚分离主义领导阶层采取果决立场，减轻了投资人的忧虑。

除非加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)撤回上周对独立作出的模糊宣示，否则西班牙首相拉霍伊将直接接管加泰罗尼亚。

过去几周，政治紧张情势大幅推升西班牙公债收益率，虽然在周四期限到期时，紧张情绪必然升高，但投资人期望拉霍伊的坚定态度将为当地带来一些稳定。

“投资者目前的看法是，如果西班牙今日接管加泰罗尼亚，稳定性要好过可能独立带来的不确定性，”德国中央合作银行策略师Daniel Lenz称。

西班牙10年期公债收益率盘初跌1.5个基点至1.62%，其他南欧公债收益率持平至小跌。

但分析师指出，这种出彩表现是在两周的抛售后才出现的。

西班牙10年期公债较可比德债收益率差为122个基点，较一个月前扩阔23个基点。

大多数欧元区债券收益率周四小跌，因在欧洲央行下周召开会议，目前则正值会议前的“缄默期”。市场预测欧洲央行决策官员将在下周会议上提供缩减货币刺激计划的细节。

指标德国10年前公债收益率小跌至0.39%，远离月初触及的0.50%。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红)