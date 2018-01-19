欧元债市：西班牙公债表现强于大盘，料获得欧债危机后的首次评级上调

* 西班牙和德国公债收益率之差为五个半月来最窄

* 欧元区其他公债收益率追随美债走高

* 欧元区外围国家公债收益率tmsnrt.rs/2ii2Bqr

路透伦敦1月19日 - 西班牙公债周五表现强于大盘，因市场预期其债务评级将获得欧元区债务危机以来的首次上调。

惠誉将于周五晚些时候评估西班牙主权信用评级，分析师预计经济改善和政治风险下降将促使惠誉将西班牙评级从BBB+上调至A。

这将是2012年初以来西班牙首次恢复A评级。2012年初欧债危机最严重时三家主要信评机构均下调了西班牙主权评级。

受美债走势影响，周五多数欧债收益率上涨，西班牙10年期公债收益率微跌至1.48%，西班牙与德国10年期公债利差收窄至95个基点，为去年8月以来最窄。

“我们目前认为，惠誉将西班牙评级上调一个级距的可能性要略高于重申BBB+评级可能性，”西班牙对外银行(BBVA)策略师Jaime Costero Denche称，“所有主要评级机构都上调对西班牙的评级只是时间问题。”

目前穆迪对西班牙评级为Baa2，标普全球评级BBB+。

德国10年期公债收益率涨2个基点至0.53%，仅较上周所及五个半月高位低1个基点。多数其他高评级欧债的收益率上涨1-2个基点。 (完) (编译 王灿/刘秀红；审校 高琦/张明钧)