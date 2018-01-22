欧元债市：西班牙和希腊公债表现出众，此前两国债信评等获上调

* 惠誉将西班牙债信等级上调一个级距，至‘A-’

* 西班牙/德国10年期公债收益率差缩窄至2015年来最低水准

* 标普全球评级上调希腊债信评等，为两年来首次

* 静待周四欧洲央行会议

路透伦敦1月22日 - 西班牙公债收益率周一跌至六周低位，希腊短债收益率下挫，此前这两个南欧国家的债信评等被上调，这是欧元区二线经济体情况好转的进一步证明。

惠誉周五晚间将西班牙评级上调至‘A-'，展望为稳定，因该国经济普遍强劲复苏，且加泰罗尼亚寻求独立目前对经济的影响尚有限。这是自欧元区债务危机发生以来，第一家全球三大评级机构对西班牙给予首个A级别评等。

在周五收市后，标普全球评级上调希腊长期外币评等，这是两年来首次，显示希腊财政和预算前景得到改善。

“两年来首次评级被上调是政府和欧元区的一次政治胜利，”Aberdeen Asset Management投资经理Patrick O‘Donnell表示，他所指的是希腊债信评级。

今日多数欧元区政府公债收益率上涨，与美债收益率一起走高，美国政府停摆进入第三日，而西班牙和希腊公债跑赢。

西班牙10年期公债收益率下跌4个基点，至1.39%，为六周最低水准。

西班牙/德国10年期公债收益率差跌至约89个基点，为2015年3月来最低。

希腊短期公债收益率下跌近8个基点，报1.31%。五年期希腊公债收益率小幅下跌，至2.81%，长债收益率小幅上涨。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)