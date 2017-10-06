欧元债市：西班牙对镇压加泰罗尼亚地区公投作出道歉，缓解金融市场的不安

* 西班牙对镇压加泰罗尼亚独立公投道歉，适值该地区独立立场软化

* 本周西班牙公债录得为三个月来表现最差的一周

* 全球公债收益率攀升，因美国数据有好有坏

路透伦敦10月6日 - 西班牙对警方镇压加泰罗尼亚地区的独立公投作出道歉，周五缓解了对西班牙金融资产的抛售，尽管在美国公布了有喜有忧的就业报告后全球公债收益率全面上涨。

在加泰罗尼亚自治区的西班牙中央政府的代表作出安抚的姿态，正值加泰罗尼亚地区领导人似乎向最早在周一宣布该地区独立的计划作出稍稍让步。

西班牙10年期公债收益率周五稍早大涨，此前加泰罗尼亚地区外交事务主管称，该地区的议会计划周一就违抗一项西班牙主要立法法庭的裁决进行会议。在周五稍后，西班牙10年期公债收益率缩小涨幅，至同其他欧债收益率涨幅一致。

不过，本周西班牙股市和公债仍势将录得数月来表现最差的一周，周五全球公债收益率上涨，此前美国失业率和薪资增长数据显示，受到数个飓风吹袭后，全球最大经济体美国的经济仍显示韧力。

分析师表示，该报告令美联储在今年稍晚再次升息的机率上升。

在数据公布后，美国两年期公债收益率触及近九年最高水准，德国10年期公债收益率升4个基点至一周高位，略高于0.50%。

其他10年期欧债收益率上扬3-4个基点，这包括西班牙公债收益率，该收益率稍早上升最多7个基点。

西班牙公债收益率本周上涨11个基点，为三个月来公债表现最差的一周。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)