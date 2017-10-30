欧元债市：西班牙民调及意大利评等传出利好，刺激两国公债走强

路透伦敦10月30日 - 西班牙及意大利公债收益率(殖利率)周一双双下跌，因一项民意调查显示，西班牙加泰罗尼亚的分离主义阵营可能输掉12月的选举，而意大利则是获得标普至少30年来首次给予主权评等调升。

西班牙的民调显示，反对独立的政党取得小幅领先，这是西班牙政府上周五宣布12月21日举行加泰罗尼亚选举后的第一项民调。

周日的巴塞罗那，有数十万支持统一的群众走上街头，在当地领袖推动加泰罗尼亚地区独立之际，这些所谓“沉默的大多数”以此次大规模游行，强势表达自身的想法。

投资人乐见情势发展。西班牙和意大利10年期公债收益率周一下跌4-7个基点，其中意大利10年期公债收益率触及逾七周来最低。

葡萄牙公债也跟上涨势，10年期公债收益率下滑6个基点至约两年半新低。

“所有的论点都有利于二线国家债券。葡萄牙搭上西班牙和意大利顺风车，”德国商业银行利率研究主管Christoph Rieger表示。

西班牙债券当日表现最为突出，10年期公债收益率下跌多达7个基点至1.51%，扳回加泰罗尼亚政治危机深化期间的部分失地。

意大利10年期公债收益率下跌4个基点至1.91%，协助意大利与德国公债间利差降至接近今年最低水准。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 王洋/于春红)