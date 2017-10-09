欧元债市：西班牙10年期公债收益率触及一周低位，因加泰罗尼亚忧虑缓解

* 西班牙10年期公债收益率下跌

* 加泰罗尼亚独立立场软化

路透伦敦10月9日 - 西班牙公债收益率周一跌至一周低位，较可比德债收益率差缩窄，因市场预期加泰罗尼亚本周将较单方面宣布独立的计划作出让步。

周日，数十万人涌上西班牙加泰罗尼亚地区首府巴塞罗那街头，反对加泰罗尼亚脱离西班牙独立，显示出人们就该地区的独立问题存有巨大分歧。这令加泰罗尼亚地区政府承压。

地区企业将其总部撤离加泰罗尼亚，以及法国和德国表示支持西班牙统一，也令倾向独立的加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)压力加重。

普伊格蒙特周二1600GMT将于加泰罗尼亚议会发表讲话，外界臆测他可能向议会提出，宣布加泰罗尼亚独立。

加泰罗尼亚地区负责外交事务官员Raul Romeva周五对BBC称，加泰罗尼亚议会有意就独立作出决定，但没有说明具体时间。

在此同时，西班牙政府周五首度对使用暴力拦阻公投致歉，缓解了金融市场疑虑；西班牙政府先前已经宣告公投违法。

“不确定性已经降低了一些...普伊格蒙特的语调略趋妥协，西班牙首相拉霍伊也已让步，”瑞穗欧元利率主管Peter Chatwell表示。

“各界预料伊格蒙特周二将会声称将在未来考虑争取独立，这将是戏剧化的转折，上周各界还预期即将会宣布独立。”

西班牙10年期公债收益率下滑最多8个基点，至一周低位1.64%，后微幅上升至1.68%。但较上周触及的逾六个月高位仍低13个基点。

西班牙10年期公债与可比德债利差缩小至约118个基点，上周曾走宽至136个基点。

西班牙公债收益率下滑，带动葡萄牙及意大利公债收益率日内下跌3-4个基点，10年期德债收益率跌2个基点，报0.45%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)