欧元债市：10年期德债收益率触及七周高位，欧洲央行缩减刺激政策担忧犹存

* 欧债收益率大幅上涨

* 德债收益率升至七周高位，五年期德债收益率触及去年3月来最高

* 尽管欧洲央行安抚市场的担忧，但对央行缩减刺激计划的忧虑犹在

* 德国6月通胀意外上涨

* 全球主要央行立场转趋鹰派

路透伦敦6月29日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周四升至七周高位，投资者尚未能够完全摆脱欧洲央行可能准备在未来数月缩减货币刺激措施的担忧。

6月德国通胀意外上涨，西班牙通胀数据强于预期，扶助驱动五年期德债收益率升至去年3月来最高水准，令区内债市的抛售加速。

欧洲央行总裁德拉吉周二发表的讲话，被视为暗示可能将微调货币政策，燃点市场臆测央行可能在9月公布缩减刺激计划，引发债市被抛售。

欧洲央行消息人士周三向路透表示，市场过度解读德拉吉的讲话；这带动公债收益率回吐之前急升的部分涨幅。

不过，本周英国央行总裁卡尼也暗示可能在数月内升息，促使紧张的投资者远离对利率敏感的公债市场。

美联储本月进行了年内第二次升息，预期今年会再次升息，似乎没有理会近期低迷的经济数据。

德国10年期公债收益率跳涨9个基点，至0.45%，触及六周高位，此前6月德国消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.5%，高于分析师预期。

五年期德债收益率升至最高的负0.23%，30年期德债收益率升8个基点，至五周高位1.22%。

欧元区其他公债收益率日内上升6-12个基点不等。美国和英国公债收益率也大幅上升。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)