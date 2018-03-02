欧元债市：10年期德债收益跌至五周低点，等待周末重大风险事件

路透伦敦3月2日 - 德国10年期公债收益率周五触及五周低点，因意大利本周末将举行大选，德国主要政党也将于周日就组建执政联盟做出重大决定，另外，美国计划对钢铝进口产品开征高额关税，都提升了对避险债券的需求。

但意大利公债收益率亦下跌，与德债收益率之差缩至两周最窄水平，预示着投资者对周末的大选抱有一定信心。

美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这引发了有关爆发全球贸易战的担忧，并造成股市动荡，美债和欧债收益率下跌。

欧元区的焦点转向周末两项可能影响重大的风险事件。

意大利周日举行全国选举，料将产生悬峙国会，即没有任一政党或政党联盟取得多数席位以组阁。民调显示唯一有机会取得国会多数席位的是前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的中间偏右联盟。

德国社民党表决与保守党联合执政协议的投票结果，周日也将揭晓。

“我们的基本预测是，意大利将产生一个对市场友善的某种大联合府，德国将解决组阁问题，如此一来，就有两年时间可以解决一些更大的欧洲问题，”瑞银财富管理全球首席投资官Mark Haefle称。

多数欧元区公债收益率下跌1-2个基点。

德国指标10年期公债收益率下跌2.5个基点，至0.618%，为五周来最低。

意大利10年公债收益率下跌2个基点，至2.008%，为近两周最低。意大利/德国公债收益率之差缩至约138个基点，亦为近两周最窄。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 刘秀红/孙茉莉)