欧元债市：30年/两年期德债收益率之差缩至逾两个月最窄

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

* 30年期德债收益率跌至9月以来最低

* 30年/两年期德债利差为9月以来最窄

* 德国将发行10亿欧元30年期公债

路透伦敦11月22日 - 德国公债收益率曲线周三创逾两个月来最平坦，跟上过去几日美债收益率曲线趋平走势。

多数欧元区公债收益率小跌，德债收益率跌幅以长债居前。

30年期德债收益率下跌3个基点，至1.11%，为9月初以来最低，30年/两年期德债收益率之差缩窄至182个基点左右，亦为9月初以来最窄。

美债收益率曲线周二为10年来最平，因投资者消化短期内美联储将继续升息、通胀将在长期内处于低位的预期。

由于利率前景不同，欧洲与美国公债市场走向出现分歧。

分析师表示，欧洲央行上月延长了资产购买计划，并承诺仍会在一段时间内维持低利率，这促使投资者寻求回报，导致长期公债收益率下降较快。

据路透数据，德国30年期公债收益率下降7个基点，可能创出8月以来的最大周度跌幅。相反，10年和两年期公债收益率本周迄今仅下降1-2基点。

德国计划今日稍晚发售10亿欧元30年期公债。分析师表示，市场本周稍早打压公债价格，已经为这次发行预留了空间。(完) (编译 蔡美珍/张涛; 审校 王洋/李春喜)