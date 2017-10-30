欧元区数据：10月经济景气指数触及互联网泡沫破灭以来高位

路透布鲁塞尔10月30日 - 欧盟执委会周一公布的数据显示，欧元区10月经济景气指数升幅超过预期，触及2001年初以来的最高位。

此数据创出近17年高位，证实欧元区经济在历经10年的经济和金融危机后，复苏已稳固形成。

欧盟执委会月度调查显示，欧元区10月经济景气指数升至114.0，9月上修后为113.1。路透调查访问的分析师原本预估该指数10月小幅升至113.4。

这是该指数自2000年10月以来的最高水平，当时互联网泡沫破裂，欧元区的信心开始受到冲击。该指数峰值为2000年5月创下的119.0，为历来最高水平。

欧元区10月企业景气指数也从9月的1.34升至1.44，创下2011年3月以来的最高，当时该指数报1.47.

调查的所有经济部门的乐观情绪均告上升，其中服务业景气指数从9月的15.4跳升至16.2。服务业是欧元区最大的经济部门。

工业景气指数从6.7升至7.9，零售业景气指数从3.0升至5.5。

周一公布的数据显示，消费指数从9月的负1.2升至负1.0，达到16年来最高，这与上周公布的初估值相符。

但生产者通胀预期读数从9月的10.5降至8.6，这可能令企业获利受限、甚至可能损及产出。

制造业生产预期小幅下滑，在此同时出口订单仅小幅增加。

不过消费者间通胀预期升高，指数从9月的14.2升至14.7。(完) (编译 白云/侯雪苹/张明钧; 审校 蔡美珍/王洋/孙茉莉)